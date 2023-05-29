Sivasspor, Konyaspor karşısında galibiyet arayacak

Spor Toto Süper Lig 37 puanla 14.sırada bulunan Sivasspor kendi evinde ağırlayacağı Konyaspor karşısında 3 puanı almak istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Konyaspor karşısında galibiyet arayacak
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29 Mayıs 2023 16:08
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 16:12
 Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor. 

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