Sivasspor, ilk maçta istediğini alamadı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oldu.



Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 1-0 kazandı.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada temsilcimiz Sivasspor, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek maça başladı. Özellikle sol kanattan gelen ataklar Sivasspor kalesinde ilk yarıda zor anlar yaşatsa da mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sonuçlandı.



İkinci yarıda Sivasspor, zorlu deplasmanda Gradel ve Leke James'in oyuna girmesiyle hareket kazanmak istemesine rağmen Fiorentina oyun üstünlüğünü temsilcimize bırakmadı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise yaşanan karabol pozisyonunda top önünde kalan Barak, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Golün ardından Sivasspor hızlı hücumlarla gol bulmaya çalışsa da Fiorentina ev sahibi olmanın verdiği avantajla oyun üstünlüğünü bırakmadı ve mücadeleyi galibiyetle kapattı.



Öte yandan 90+5'de Max Gradel kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Sivasspor ve Fiorentina'yı 2. kez karşı karşıya getirecek mücadelede 16 Mart Perşembe günü oynanacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada gelişen Fiorentina atağında Gonzales'in derinlemesine ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Vural Şaşal, topu zorlanmadan kurtardı.



15. dakikada ev sahibi takım, Demir Grup Sivasspor kalesinde bir tehlike daha yarattı. Gonzales'in soldan ortasına Castrovilli topuk vuruşu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın parmaklarıyla dokunduğu top direkten döndü.



16. dakikada ev sahibi ekipte Ikone'nin sağ kanattan derinlemesine gönderdiği ara pasta topla buluşan Bonaventura, aşırtma vuruş denerken, kaleci Ali Vural Şaşal güçlükle müdahalede bulundu ama buna rağmen kaleye giden meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi dışarı göndererek tehlikeyi savuşturdu.



34. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Savunmadan uzun gönderilen pasta Fiorentina ceza sahasında topla buluşan Caicedo, meşin yuvarlağı kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Terracciano gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşu sonrası top üst direkten oyun alanına geri döndü.



69. dakikada Fiorentina öne geçti. Kullanılan köşe atışında kaleci Ali Vural Şaşal topu elinden kaçırınca, Jovic meşin yuvarlağı altıpasa doğru doldurdu. Topla son buluşan Barak'ın düzelterek yaptığı vuruşta, Sivasspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti: 1-0.



88. dakikada Sivasspor'da Njie'nin ceza sahasının solundan çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

Fiorentina: Terraciano, Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Castrovilli (Dk. 58 Barak), Amrabat (Dk. 59 Mandragora), Bonaventura (Dk. 68 Cabral), Ikone (Dk. 58 Sottil), Gonzalez (Dk. 79 Kouame), Jovic

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Dk. 80 Ulvestad), Cofie, Charisis, Saiz (Dk. 59 Gradel), Erdoğan Yeşilyurt (DK. 80 Njie), Caicedo (Dk. 68 James)

Gol: Dk. 69 Barak (Fiorentina)

Kırmızı kart: Dk. 90+4. Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Saiz, Dk. 90+3 Cofie (Demir Grup Sivasspor), Dk. 57 Amrabat, Dk. 62 Jovic, Dk. 83 Cabral, Dk. 90+1 Biraghi, Dk. 90+5 Dodo (Fiorentina)









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