Sivasspor ilk maçında 1 puan aldı

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada Sivasspor gol pozisyonları yakalasa da kalesinde ciddi pozisyonlar gördü. Özellikle maçın son anlarında yaşanan pozisyonda kaleci Ali Şaşal Vural'ın başarısı dikkat çekti.



90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.



YENİLERDEN 4 İSİM SAHADA



UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 7 oyuncudan Robin Yalçın, Keita, N'jie ve Dia Saba ilk 11'de forma giydi.



Yeni sezonda Clinton N'Jie, Murat Paluli, Charis Charisis, Dia Saba, Robin Yalçın, Karol Angielski ve Kader Keita'yı renklerine bağlayan Sivasspor'da, N'Jie ve Keita, Spor Toto Süper Lig'deki VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takımın VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldığı maça göre ilk 11'de 3 farklı oyuncuyu tercih etti.



Çalımbay, Murat Paluli, Hakan Arslan ve Charisis'in yerine, Robin Yalçın, Ulvestad ve Dia Saba'ya şans verdi.



Murat Paluli ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları nedeniyle kadroda da yer almadıkları öğrenildi.



Çekya ekibi Slavia Prag'da ise Hovorka, Boril, Yira Sor ve Jurecka sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ilk tehlikeli atak Slavia Prag'dan geldi. Holes'in arka direğe ortaladığı topa Olayinka vurdu. Savunmadan seken top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



4. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza yayının gerisinde Appindangoye'nin ayağından aldığı topla sağ çaprazdan ceza alanına giren Olayinka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



14. dakikada kontra atakla tehlikeli gelen Slavia Prag'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Sevcik'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



23. dakikada Sevcik'in sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Olayinka'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



27. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Gradel içeriye çevirdi. Dia Saba'nın altıpasa yakın noktada bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



39. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Jurasek'in ortasına arka direkte Traore'nin vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.



42. dakikada Masopust'un ceza alanı içi sol çaprazdan vuruşunda Ali Şaşal Vural'dan seken topu defans uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ewerton'un yerden ceza sahası dışına çıkardığı topa Sevcik'in vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.



56. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yükselen topa bu kez Ulvestad kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Doudera'nın ortasına arka direkte yükselen Ewerton'un kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.



65. dakikada Provod'un ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.



69. dakikada Gradel'in sol çaprazdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, Yatabare dokunamayınca kalecide kaldı.



87. dakikada Gradel ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın içeriye çevirdiği topu Slavia Prag savunması son anda araya girerek uzaklaştırdı.



89. dakikada sol çaprazda Ewerton'un arka direğe gönderdiği topa Sevcik'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



90+1. dakikada konuk ekipten Tiehi, Goutas ile mücadele ederken ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Provod'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural sağına yatarak gole izin vermedi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Sivas 4 Eylül



Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic (Hırvatistan)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın (Dk. 80 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Keita, Ulvestad, N'jie (Dk. 73 Ahmed Musa), Dia Saba, Gradel, James (Dk. 19 Yatabare)



Slavia Prag: Mandous, Doudera, Ousou, Kacharaba (Dk. 46 Tiehi), Masopust (Dk. 77 Stanislav Tecl), Sevcik, Holes, Usor (Dk. 63 Schranz), Traore (Dk. 46 Provod), Jurasek (Dk. 46 Ewerton), Olayinka



Goller: Dk. 4 Olayinka (Slavia Prag), Dk. 27 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 Keita (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Jurasek, Dk. 60 Usor, Dk. 66 Masopust (Slavia Prag), Dk. 60 Gradel, Dk. 90+2 Goutas (Demir Grup Sivasspor)





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