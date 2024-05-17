Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Bülent Uygun'un öğrencileri Necmi Kadıoğlu Stadında oynanan maçta İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor 13. dakikada Charis Charisis ile öne geçti. Gelen golle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Sivasspor 43. dakikada Azizbek Turgunboev'in golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.İkinci yarı skorun rahatlığıyla birlikte oyunun hızını düşüren Sivasspor 54. dakikada Bengali-Fode Koita'nın attığı golle skoru 3-0'a getirdi. İstanbulspor'da 2002 doğumlu Vefa Temel 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.İstanbulspor'da Demeaco Duhaney 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.Bartuğ Elmaz'ın 63. dakikada kullandığı köşe vuruşunda hakem, Mendy Mamadou'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi fakat VAR'dan gelen uyarı sonrasında penaltıyı iptal etti.Sivasspor bu galibiyetle puanını 51'e yükseltirken, küme düşmesi önceden belli olan İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.Sivasspor ligin son haftasında sahasında Kayserispor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.6. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada meşin yuvarlağı alan Ali Yaşar, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden sert vurdu, kaleci Nikolic topu kornere tokatladı.20. dakikada sağdan kazanılan kornerde Alaaddin Okumuş, penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.53. dakikada Duhaney'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jackson uzaktan çok sert vurdu, kaleci Nikolic bu pozisyonda gole izin vermedi.62. dakikada Koita'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Camara, bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Manaj'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden karşı karşıya şutunda, kaleci Mücahit Serbest son anda topu kornere gönderdi.Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğluİstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan (Dk. 86 Baran Alp Vardar), Mehmet Yeşil (Dk. 46 Vefa Temel), Simon Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 46 Traore), Jackson (Dk. 79 Tunahan Şamdanlı), Mamadou (Dk. 69 Özcan Şahan)EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye (Dk. 77 Mehmet Albayrak), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 68 Caktas), Turgunboev, Charisis (Dk. 84 Emrah Başsan), Bartuğ Elmaz, N'Jie (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 69 Emre Gökay), ManajGoller: Dk. 17 Charisis, Dk. 43 Turgunboev, Dk. 54 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 81 Vefa Temel (İstanbulspor)Kırmızı kart: Dk. 86 Duhaney (İstanbulspor)Sarı kartlar: Dk. 9 Koita (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 33 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)