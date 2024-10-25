Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor 4-2 kazandı.



Adana Demirspor 13. dakikada Yusuf Barasi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Semih Güler ile farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor 38. dakikada Fode Koita'nın golüyle durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.



Bülent Uygun'un öğrencileri 61. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Sivasspor, 66. dakikada golcüsü Rej Manaj ile 2-0'dan skoru 3-2'ye getirdi. Sivas, 89. dakikada Radakovic ile bir gol daha buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve konuk ekip 4-2 kazandı.



Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Adana Demirspor, üst üste 6. toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı. Ligde 4. galibiyetini alan Sivasspor ise üst üste 2. kez kazandı.



Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 14'e çıkardı. Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada İzzet Çelik'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci Nikolic topu, kornere çeldi.



2. dakikada Menig'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kale sahasında topu önünde bulan Manaj'ın vuruşunda kaleci Vedat Karakuş, gole izin vermedi.



13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Manev'in ceza sahasına kafayla gönderdiği topla buluşan Yusuf Barası'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



16. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Abdulsamet Burak'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan Semih Güler, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0



37. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında Yusuf Barası'nin vuruşunda top kaleci Nikolic'ten oyun alanına döndü.



38. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin sağ kanattan ortasında Koita, kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Maestro'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Nikolic topu iki hamlede kontrol etti.



61. dakikada Sivassspor beraberliği yakaladı. Koita'nın sağ kanatta ceza sahası içine yerden ortasında penaltı noktası civarında Rodrigues'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



66. dakikada Sivasspor öne geçti. Murat Paluli'nin sağ kanattan yerden ortasında Manaj, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3



74. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Yusuf Barası'nın yerden vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



86. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Abdulsamet Burak'ın sert şutunda top kaleci Nikolic'ten oyuna geri döndü.



89. dakikada Sivasspor 4'üncü golü buldu. Balde'nin kullandığı köşe atışında ceza alanında iyi yükselen Radakovic'in kava vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 68 Alioui), Maestro, Salih Kavrazlı (Dk. 12 Fougeu), Tayfun Aydoğan (Dk. 85 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk 68 Yusuf Sarı), Yusuf Barası

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Camara (Dk. 87 Sonko), Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev (Dk. 46 Bieganski), Menig (Dk. 46 Rodrigues), Koita (Dk. 87 Balde), Manaj (Dk. 90+4 Oğuzhan Aksoy)

Goller: Dk. 13 Yusuf Barası, Dk. 16 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 38 Koita, Dk. 61 Rodrigues, Dk. 66 Manaj, Dk. 89 Radakovic (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Dk. 30 Charisis, Dk. 36 Turgunboev, Dk. 90 Bieganski (Net Global Sivasspor)



