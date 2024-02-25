Sivasspor'dan Bartuğ Elmaz için açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın omzunun çıktığını ve tedavisine başlanıldığını bildirdi.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, Sivasspor'un ligin 27. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynadığı maçın 5. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sol omuzu üzerine düşerek sakatlandığı anımsatıldı.



Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sol omuzu üzerine düşen futbolcumuz Bartuğ Elmaz'a saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde omuzunun çıktığı tespit edilmiştir. Ambulansla sağlık sponsorumuz Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan sporcumuza ilk müdahale yapılmıştır. Oyuncumuza 2 gün sonra yapılacak kontrollerin ardından tedavi süreci planlanacaktır. Bartuğ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."





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