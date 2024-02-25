Sivasspor'da sakatlık: Omzu çıktı!

Sivasspor'da Pendikspor ile oynanan maçta Bartuğ Elmaz'ın omzu çıktı. Bartuğ, sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Sivasspor'da sakatlık: Omzu çıktı!
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25 Şubat 2024 13:41
Son güncelleme 25 Şubat 2024 13:50
Süper Lig'de Pendikspor ile karşılaşan Sivasspor'da bir sakatlık yaşandı.

Sivasspor'un devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı ve maça ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 6. dakikada sakatlandı. Omzu çıkan Bartuğ Elmaz, sedyeyle ambulansa taşındı ve hastaneye götürüldü.

Bartuğ Elmaz yerine 8. dakikada Charisis oyuna dahil oldu.

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