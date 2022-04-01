Sivasspor'da, Giresun maçı öncesi 5 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma öncesi 5 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da, Giresun maçı öncesi 5 eksik
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01 Nisan 2022 14:05
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor'la karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgiyle 40 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 35 puanla 16. sırada bulunan GZT Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Leke James, Samba Camara, Moussa Konate, Koray Altınay ve Ziya Erdal, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

 

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