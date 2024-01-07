Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaştı.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 3-1 kazandı. Konuk ekip 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kayserispor bu gole Stephan Bahoken ile 42. dakikada karşılık verdi. Sivasspor 90+3 ve 90+8. dakikalarda Manaj'ın arka arkaya attığı gollerle 3-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele Sivas'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile ilk maçını kazandı. Kayserispor ise ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.



Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 24'e çıkardı. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Fatih Karagümrük ile oynayacak. Sivasspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Kayserispor atağında Karimi'nin pasında sol çapraz ceza sahası içerisinde Cardoso'nun vole vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



24. dakikada Sivasspor öne geçti. Kendi yarı alandan aldığı topla hareketlenen ve rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahasına giren Barrow'un içeriye sert ortasında Arif Kocaman'a çarpan top kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1



29. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Sivasspor'da topla buluşan Charisis'in sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt uzanarak topu kornere çeldi.



42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Morte'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde Bahoken'in topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada Bahoken'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Karimi'nin sol ayağının üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.



84. dakikada Karimi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



89. dakikada ceza sahası içerisinde Attamah'ın müdahalesiyle Manaj yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi penaltıya hükmetti.



90+3 dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Manaj meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2



9+8. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Kontra atakta ceza sahasına giren Kvet'in pasında altı pas üzerinde topla buluşan Manaj meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3



Karşılaşma, konuk ekip Sivasspor'un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.



Stat: RHG EnerTürk Enerji



Hakemler: Alper Akarsu, Samet Çavuş, Yusuf Bozdoğan



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah (Dk. 90+9 Talha Sarıarslan), Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Bahoken, Morte (Dk. 80 Ramazan Civelek), Cardoso, Thiam



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Appindangoye , Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz (Dk. 65 Emre Gökay Dk. 90+5 Keita), Barrow (Dk. 90+5 Camara), Koita (Dk. 65 Kvet), Manaj



Goller: Dk. 24 Arif Kocaman (kendi kalesine), Dk.90+3 (Penaltıdan) ve Dk. 90+8 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 42 Bahoken (Mondihome Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 73 Kvet , Dk. 90+6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 28 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Bahoken, Dk. 90+4 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 90+5 Attamah) (Mondihome Kayserispor)





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