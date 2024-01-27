EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan görev yapacak.



Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.



Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, bu karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.



