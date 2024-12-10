Sivasspor Charisis ile sözleşme yeniledi

2022 yılında Yunanistan'ın Atromitos kulübünden 500 bin Euro'ya transfer olan Charis Charisis, Sivasspor ile çıktığı 85 maçta 2 gol 7 asistlik katkıda bulundu.

Sivasspor, Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis ile yola devam etme kararı aldı. Kulüp, başarılı futbolcunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada: