Sivasspor başladı, Giresunspor durdurdu

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Sivasspor, 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Sivasspor başladı, Giresunspor durdurdu
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02 Nisan 2022 15:25
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Giresunspor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takımın gollerini 39. dakikada Olarenwaju Kayode ile 44'te Max Gradel attı. Giresunspor'un golleri 73 ve 79'da Umut Nayir'den geldi.

Alınan bu sonucun ardından Giresunspor 36 puana yükseldi. Sivasspor ise 41 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Sivasspor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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