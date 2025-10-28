28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Sivasspor'a transfer yasağı cezası!

FIFA, 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı cezası verdi.

calendar 28 Ekim 2025 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'a transfer yasağı cezası!
FIFA, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın futbolcu kayıt yasaklarıyla karşı karşıya olan dünya çapındaki kulüpleri açıkladığı listeye göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

Sivasspor, geçen sezon Trendyol Süper Lig'e veda etmişti. Sivasspor, 11 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 14 puanla 11. sırada yer alıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
