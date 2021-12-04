MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk oldu.Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor tek golle kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren tek golü 53. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydettti.Öte yandan Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 85. dakikada sarı kart görmesinin ardından 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Cezalı duruma düşen Uğur Çiftçi, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.Bu sonucun ardından Sivasspor, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Arka arkaya ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 24 puanda kaldı.Ligin 16. haftasında Sivassspor, bu kez kendi sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor ise Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.7. dakikada Juanfran'ın ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.10. dakikada Henrique'nin ceza sahasındaki şutunda top yandan auta çıktı.22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.50. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutunda Awaziem'e çarpıp yön değiştiren topun gol çizgisini geçmesini kaleci Serkan Kırıntılı engelledi.76. dakikada Gradel'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda top yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.87. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Efecan Karacan'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.Karşılaşma, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Bahçeşehir OkullarıYaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Bilal GölenSerkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 82 Tetah), Awaziem, Ahmet Gülay (Dk. 69 Buluthan Bulut), Mevlja, Candeias (Dk. 69 Emre Akbaba), Efecan Karaca, Diedhiou, Eduardo (Dk. 57 Oğuz Aydın), Babacar (Dk. 57 Ahmed Ildız)Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa (Dk. 82 Ahmet Oğuz), Fajr, Cofie, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 67 Hakan Arslan), Henrique (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel, Yatabare (Dk. 67 Kayode)Dk. 53 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)Dk. 86 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)Dk. 16 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 67 Awaziem, Dk. 80 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)