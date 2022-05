Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'u ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Süper Lig ekibi Sivasspor'u ziyaret etti.



Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, bazı kulüp yöneticileri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular tarafından karşılanan Şimşek, kırmızı-beyazlı ekibe 26 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmada başarı diledi.



Şimşek, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta göreve başladığını anımsattı.



Sivasspor'un ilk maçını hafta sonu izlediğini söyleyen Şimşek, "Futbolu yakından takip eden birisiyim, kararnamenin çıktığı gece de Sivasspor kupada finale yükselmişti. Tabii Sivasspor'umuz şehrimiz için çok önemli bir değer, önemli bir marka." diye konuştu.



Kırmızı-beyazlı ekibe kupa finalinde başarı dileyen Şimşek, şunları kaydetti:



"Sivasspor'un kupada finale yükselmiş olması hepimizi gururlandırıyor. Şehir büyük bir heyecan içerisinde ve bu heyecanı şehrimizin her köşesinde hissedebiliyoruz. Esnaflarımızda, evlerimizde, her yerde bu heyecan var. Bundan sonra bize, tüm Sivaslılara, özellikle İstanbul'daki Sivaslılara düşen görev takımımızı desteklemek ve kupa finalinde yer almak. Bu finale Anadolu'nun iki güzide kulübünün kalması ayrıca sevindirici, o anlamda da aslında Anadolu derbisi olacak. İnşallah centilmence, fair play içerisinde bir maç olacak. İyi oynayan kazansın diyorum, her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Yine bu final için belediyemiz 200 otobüs gönderiyor, Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız 2000 bilet aldı. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İstanbul'daki hemşehrilerimizi takımımıza destek olmaya çağırıyorum. İnşallah güzel bir mücadeleden sonra hocamız ve takımımız kupayı bu şehre getirecek ve bizlere hayırlı olsun armağanı olmuş olacak."



Çalımbay ise Vali Şimşek'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.



Şimşek'in çok güzel bir zamanda kentte göreve başladığını belirten Çalımbay, "Kupa finali oynayacağız, inşallah onu da Valimize hediye edeceğiz. Buradan giden Valimiz Salih Ayhan'a da tabii ki hediye edeceğiz, onun da büyük katkıları oldu bize." ifadelerini kullandı.



Şimşek'i tanıdığını ve Sivas'a çok büyük faydalarının olacağına inandığını ifade eden Çalımbay, takım olarak tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu vurguladı.





