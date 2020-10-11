Sırbistan, Türkiye öncesi sahasında şok yaşadı

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 3 2 1 0 7 4 +3 7 Macaristan 3 2 0 1 4 3 +1 6 Türkiye 3 0 2 1 1 2 -1 2 Sırbistan 3 0 1 2 1 4 -3 1





A Milli Takımımızın grubundaki iki takımın maçında UEFA Uluslar Lig B'de Sırbistan ile Macaristan, Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Macaristan üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika süre aldıktan sonra ikinci yarıda yerini Radonjic'e bıraktı.Bu sonuçla birlikte Sırbistan 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Macaristan ise 6 puana yükseldi.Macaristan, Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçına 14 Ekim'de Rusya karşısında çıkacak. Sırbistan ise aynı gün A Milli Takımımız ile Türkiye'de karşılaşacak.