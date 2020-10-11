Sırbistan, Türkiye öncesi sahasında şok yaşadı

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Sırbistan, Türkiye öncesi sahasında şok yaşadı
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11 Ekim 2020 23:38
A Milli Takımımızın grubundaki iki takımın maçında UEFA Uluslar Lig B'de Sırbistan ile Macaristan, Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Macaristan üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika süre aldıktan sonra ikinci yarıda yerini Radonjic'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Sırbistan 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Macaristan ise 6 puana yükseldi.

Macaristan, Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçına 14 Ekim'de Rusya karşısında çıkacak. Sırbistan ise aynı gün A Milli Takımımız ile Türkiye'de karşılaşacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar Av 
Rusya 3 2 1 0 7 4 +3 7
Macaristan 3 2 0 1 4 3 +1 6
Türkiye 3 0 2 1 1 2 -1 2
Sırbistan 3 -3 



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