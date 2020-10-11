Sırbistan, Türkiye öncesi sahasında şok yaşadı

A Milli Takımımızın grubundaki iki takımın maçında UEFA Uluslar Lig B'de Sırbistan ile Macaristan, Rajko Mitic Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Macaristan üstünlüğü ile sona erdi.
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika süre aldıktan sonra ikinci yarıda yerini Radonjic'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Sırbistan 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Macaristan ise 6 puana yükseldi.
Macaristan, Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçına 14 Ekim'de Rusya karşısında çıkacak. Sırbistan ise aynı gün A Milli Takımımız ile Türkiye'de karşılaşacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic maça ilk 11'de başladı ve 45 dakika süre aldıktan sonra ikinci yarıda yerini Radonjic'e bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Sırbistan 3 maç sonunda 1 puanda kaldı. Macaristan ise 6 puana yükseldi.
Macaristan, Uluslar Ligi'nde bir sonraki maçına 14 Ekim'de Rusya karşısında çıkacak. Sırbistan ise aynı gün A Milli Takımımız ile Türkiye'de karşılaşacak.
B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Rusya
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|+3
|7
|Macaristan
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|6
|Türkiye
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|Sırbistan
|3
|0
|1
|2
|1
|4
|-3
|1