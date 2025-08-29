29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Singo'dan sürpriz hamle: Bissouma'yı takibe aldı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer alan Yves Bissouma'yı Instagram'da takibe aldı. Bu hareket, sosyal medyada transfer iddialarını daha da alevlendirdi.

calendar 29 Ağustos 2025 11:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Singo'dan sürpriz hamle: Bissouma'yı takibe aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Galatasaray'da sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
 
Sarı-kırmızılıların Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kulübün transfer görüşmesi yaptığı isimlerden biri olan Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı Instagram'da takibe aldı.
 
"TRANSFER SİNYALİ"
 
Bu hareket, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından "transfer sinyali" olarak yorumlandı. Galatasaray'ın Bissouma için resmi girişimlerde bulunduğu ve oyuncuyla ilgilendiği daha önce basına yansımıştı.
 
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
 
Singo'nun bu takibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genel görüş, bu hamlenin transferin ciddiyetini gösterdiği yönünde.
 
Galatasaray'ın Bissouma transferinde nasıl bir yol izleyeceği ve bu sosyal medya etkileşiminin perde arkasında neler olduğu önümüzdeki günlerde netleşecek.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.