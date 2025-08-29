Singo'dan sürpriz hamle: Bissouma'yı takibe aldı

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Galatasaray 'da sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, kulübün transfer görüşmesi yaptığı isimlerden biri olan Tottenham'ın orta saha oyuncusu Yves Bissouma'yı Instagram'da takibe aldı.

"TRANSFER SİNYALİ"

Bu hareket, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından "transfer sinyali" olarak yorumlandı. Galatasaray'ın Bissouma için resmi girişimlerde bulunduğu ve oyuncuyla ilgilendiği daha önce basına yansımıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Singo'nun bu takibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genel görüş, bu hamlenin transferin ciddiyetini gösterdiği yönünde.

Galatasaray'ın Bissouma transferinde nasıl bir yol izleyeceği ve bu sosyal medya etkileşiminin perde arkasında neler olduğu önümüzdeki günlerde netleşecek.