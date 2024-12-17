Sinan Vardar: "Hasan Arat tarihe geçti"

Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 2-1 mağlup polduğu karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Sinan Vardar: 'Hasan Arat tarihe geçti'
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17 Aralık 2024 12:17
Fotomaç spor yazarı Sinan Vardar, Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Sinan Vardar'ın o yazısı:

"Üzüntü sonsuz ama bir gerçek var ki Hasan Arat tarihe geçti. Öyle bir kötü kadro mühendisliği yapılmış ki eksi puanda olan Adana Demirspor elinde kalan bir kaç genç oyuncu ile koca Beşiktaş'ı sahadan sildi. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin, hepimizi kandırdın seni camia affetmeyecek. Bu yaptıkların camia tarafından kesinlikle unutmayacak."
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