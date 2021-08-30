Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor'a transfer oluyor

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Sinan Gümüş, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı
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30 Ağustos 2021 18:08
Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Sinan Gümüş Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı.

Akdeniz kulübü 27 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istiyor. Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler sürüyor.

Sinan Gümüş'ün kısa sürede içinde Alanya'ya gitmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu'nun ayrılması sonrası gözden düşen Sinan Gümüş geçen sezon Fenerbahçe ile 20 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı.


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