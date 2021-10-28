İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan, savunma oyuncusu Simon Kjaer ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.



İtalya temsilcisi, Çarşamba günü Danimarkalı savunmacı ile 2024'ün Haziran ayına kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.



Habere göre tecrübeli savunmacı, yeni sözleşmeyle hafif bir maaş artışı elde ettiği belirtildi.



Milan'da yıllık 1,2 milyon euroluk maaş alan Kjaer'in yeni net ücreti 1,5 milyon euroya çıkarıldığı öğrenildi.



Kjaer'in önceki sözleşmesinin süresi Haziran 2022'de sona erecekti.





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