Simon galibiyetin şifresini açıkladı: Top dolaşımı

Turkish Airlines Euroleague sekizinci hafta maçında 5 Kasım 2021, Cuma günü Rusya'nın Zenit St Petersburg takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te tecrübeli oyuncu Krunoslav Simon karşılaşma ile ilgili şöyle açıkladı.



Krunoslav Simon karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Çok fazla sayıda iyi oyuncuları olan ve çok iyi bir antrenörü olan bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Geçen yıl onlara karşı iki maçı da kaybettik, bu yüzden çok iyi konsantre olmalıyız. Geçtiğimiz hafta Zalgiris Kaunas'a karşı topu çok iyi dolaştırdık ve geçiş hücumları sergiledik. O maçta olduğu gibi aynı şekilde kendi oyunumuzu oynamalıyız çünkü Zenit St Petersburg'un uzun beşleri var ve bu yüzden onlara hücum etmek zorlayabiliyor."





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