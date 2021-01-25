Simon Falette Süper Lig'e geri dönüyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen Simon Falette için yeniden Türkiye'ye dönüş yolu açıldı.



Kariyerini Bundesliga 2'de Hannover formasıyla sürdüren oyuncu, Alman ekibinde gözden çıkarıldı.



KASIMPAŞA İLGİLENİYOR



28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'e geri dönüşü Kasımpaşa formasıyla olabilir. Falette'nin eşi ve 3 çocuğu halen İstanbul'da yaşıyor. Bu durum da oyuncunun transfer ihtimalini yükseltiyor.



Hannover'de Barış Başdaş ve Josip Elez'in stoper tandeminde başarılı performansı üzerine Falette'nin forma şansı düştü. Hannover 96, Gineli stoperin transferine sıcak bakıyor.



