Simon Banza: 'Göztepe maçı bizim için çok önemli'

Tabii ki mutluyuz. En önemlisi 3 puanı almak ve kazanmaktı. Bugün bunu başardık. Düşünmemiz gereken Göztepe maçı var. Bizim için önemli bir maç. Her zamanki gibi taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Yeniden gol atmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Banza, bugün Adana Demirspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.

Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor 'da Simon Banza maç sonrası açıklamalarda bulundu.Banza,