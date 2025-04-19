Simon Banza: "Göztepe maçı bizim için çok önemli"

Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Simon Banza maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Simon Banza: 'Göztepe maçı bizim için çok önemli'
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19 Nisan 2025 18:20
Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Simon Banza maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Banza, "Tabii ki mutluyuz. En önemlisi 3 puanı almak ve kazanmaktı. Bugün bunu başardık. Düşünmemiz gereken Göztepe maçı var. Bizim için önemli bir maç. Her zamanki gibi taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Yeniden gol atmaktan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Banza, bugün Adana Demirspor karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 18'e yükseltti.
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