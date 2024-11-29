Brooklyn Nets guard'ı Ben Simmons'ın, eski takım arkadaşı Joel Embiid'i arayıp aralarındaki anlaşmazlığı sonlandırmaya çalıştığı iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Simmons'ın Philadelphia 76ers'tan eski takım arkadaşı Embiid ile barışmak için iletişime geçtiğini söyledi:



"Simmons ve 76ers'ın ayrı kaldıkları yıllarda takımda o kadar çok şey ters gitti ki, Philadelphia'daki varlığı bu sefer neredeyse hiç hissedilmedi. Lig kaynakları, Simmons'ın arasını düzeltmek umuduyla geçtiğimiz yaz Embiid ve diğerlerine ulaştığını bile söyledi. Simmons, pasları, fiziği ve savunmasıyla bir maçı halen nasıl etkileyebileceğini gösterdi.



Ancak Cuma günkü maçın ikinci çeyreğinde boş bir turnike kaçırarak, insanlara Philadelphia'daki döneminin nasıl ters gittiğini bir kez daha hatırlatmış oldu. Peki aralarını yine düzeltmeye çalışabilirler mi? Bir kaynak bunun ihtimali olmadığını söylemişti."



Simmons bu ayın başlarında Philadelphia'yı ziyaret etmiş, ancak takımın 3-14'lük sezonda yaşadığı kaosun yoğunluğu, kendisinin varlığını unutturmuştu.



Bu sezon Nets guardı, 14 maçta %58,8 şut isabetiyle maç başına ortalama 5,9 sayı, 6,6 asist ve 5,9 ribaund ile oynuyor.



