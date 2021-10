Simmons'a, şutunu geliştirmesi için Ray Allen'dan tavsiye!

Hall of Fame oyuncu Ray Allen, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın şutunu geliştirmek için ne yapması gerektiğini anlattı.



Takımından takas talep etmesi sonrası bekleme sürecinde olan Simmons, oyun kurucu pozisyonunda oynamasına rağmen şut becerilerinden yoksun olduğu için son aylarda ağır bir şekilde eleştiri yağmuru altındaydı.



Lig tarihinde en çok üçlük isabetine sahip olan eski yıldız oyuncu Allen, katıldığı The Rich Eisen Show'da Simmons'a şutunu geliştirebilmesiyle ilgili bazı ipuçları verdi:



"Ben, oldukça potansiyelli olan genç bir oyuncu. Şut atmakla ilgili ise şunu söyleyebilirim; benim de şut sokamadığım bir dönem vardı. O dönemden koleje ve sonra NBA'e girdiğim döneme kadar, bunu çözmem gerektiğini anlamıştım. Yalnızca üzerine çalışacak ve bir şekilde çözecektim.



Bu yüzden, saha içinde potayı gören her açıdan şut çalışmaya başlamıştım. Çünkü bir noktada o pozisyonda bulunacağımı biliyordum ve bunun asla zayıf noktam olmaması gerekiyordu."



Geçtiğimiz sezon oynadığı 12 playoff maçında Simmons, maç başına sadece 11.9 sayı ortalaması tutturmuş ve serbest atış çizgisinden toplamda 48 şut kaçırarak, %34 isabetle oynamıştı.