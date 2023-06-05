Simge Sağın: "Icardi'nin davetiyle buradayım"

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan şarkıcı Simge Sağın, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Simge Sağın: 'Icardi'nin davetiyle buradayım'
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05 Haziran 2023 00:52
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan şarkıcı Simge Sağın, konuştu.

Simge Sağın yaptığı açıklamada, "Çok şaşkınım, beklemediğim bir şey oldu. Şarkı 5 yıl önce çıktı, Galatasaray tribünlerinde çok sevildi. İnanılmaz bir yolculuğa çıktı şarkı, önüne geçilemedi." dedi.

Icardi için de konuşan Simge Sağın, "Mauro Icardi ve Galatasaray'ın daveti üzerine burada oldum. Heyecandan kalbim yerinden çıkacaktı. Burada olmak çok keyifli. Bir sanatçı olarak ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Tarifsiz duygular içerisindeyim. Galatasaray camiasını tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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