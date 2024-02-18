Simeone'den Inter maçı için açıklama

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç için, "Çok zor bir maç olacak" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Simeone'den Inter maçı için açıklama
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18 Şubat 2024 14:25
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç için konuştu.

Simeone, "Salı günü, çok güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde geçen yıl final oynadılar ve bu sezon İtalya'da çok iyi gidiyorlar. Zor bir maç olacak" dedi.

Inter'in futbolu hakkında konuşan Arjantinli teknik adam, "Inter'in her şeyini seviyorum; takımın karakterini, orta saha oyuncularının hızını, hücumdaki üretkenliği. Bir takım arkasında büyük emekler olmadan Şampiyonlar Ligi'nde finale kalamaz" şeklinde konuştu.

Inter'in teknik direktörü eski takım arkadaşı Simone Inzaghi için konuşan Simeone, "Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Inter'in iyi gittiğini görmekten mutluyum" sözlerini sarf etti.

Inter ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Salı günü İtalya'da karşı karşıya gelecek.

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