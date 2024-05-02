Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş altın madalya maçına çıkıyor

ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya maçına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş altın madalya maçına çıkıyor
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02 Mayıs 2024 18:06
Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş, toplamda attıkları 585 puanla 1. sırada yer alarak Kazakistan ile altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş'in altın madalya mücadelesi cuma günü TSİ 08.30'da başlayacak.

Aynı kategoride yarışan Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi ise 574 puanla 12. sırada yer aldı.

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