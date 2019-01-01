Silver: "NBA olarak, cevap vermek adına 'benzersiz' bir fırsatımız var"

NBA başkanı Adam Silver, ligin sosyal adalet sorunlarını ele almak için sahip olduğu "benzersiz fırsat" hakkında konuştu.



Birçok oyuncu 2019-20 sezonunun devam etmesine karşı çıkıyor ve basketbolun ABD'yi avlayan mevcut sosyal adalet sorunlarından dikkati uzaklaştıracak bir etmen olabileceğine inanıyor. Ancak Silver için, ligin aslında bu meseleleri ele almak için "eşsiz bir fırsatı" bulunuyor.



Son birkaç gün içinde Kyrie Irving, Dwight Howard ve Avery Bradley gibi oyuncular, 2019-20 sezonunun yeniden başlamasıyla ilgili görüşlerini paylaşmışlardı. Onlar için, NBA'in ABD'de ve tüm dünyada olanlar sırasında devam etmesi akıllıca değil.



"CEVAP VERMEK İÇİN BENZERSİZ BİR FIRSATIMIZ VAR"



Silver da konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı ve oyuncuların düşüncelerini tam olarak reddetmediği halde, ligin devam etmesi durumunda tüm gözlerin NBA'de olacağını ve bunun, ABD'deki ırksal sorunlara yanıt verme vesileyle kullanılabileceğinden bahsetti:



"Sosyal adalet sorunları açısından, bu daha büyük topluluktaki NBA oyuncularının sorunlara dikkat çekmesi için bir fırsat olacak, çünkü bunu başarabilirsek dünyanın bütün dikkati Orlando'daki NBA üzerinde olacak. George Floyd'un ölümüne cevaben, toplumdaki endemik ırk sorunlarına cevap vermek adına dünyadaki hemen hemen tüm diğer organizasyonlara kıyasla benzersiz bir fırsata sahip olabilecek bu lig ne yapmalıdır?"



"Bunu oldukça net bir şekilde duydum - ifadeler yayınlandı, vakıflar ve katkılar duyuruldu. Ancak bu ligin yapabileceğinden daha fazlası olduğu yönünde bir beklenti var; ve bence bunun bir kısmı, zaten yaptığımız bir şey olan, oldukça fazla dinleme gerektirecek. Ancak oyuncular ile birlikte, daha büyük olan platformumuzu nasıl kullanabileceğimiz açısından, gerçek anlamda değişimi etkilemek için çok kasıtlı davranışlarda bulunuyoruz."



Silver ayrıca, ligin sezonu denemek ve devam ettirmek için bir "yükümlülüğü" olduğuna dikkat çekerek, kenarda kalmanın koronavirüs pandemisine teslim olduklarını belirten bir mesaj gönderebileceğini vurguladı:



"Biz, yaptığımızın şu olduğunu düşünüyoruz: NBA basketbolunu sahneye çıkarmak. Ülke için bunun, insanların şu anda yaşamlarında uğraştığı muazzam zorluklar arasında rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz."



