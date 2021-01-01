Shumpert: "Warriors, sevdiğim basketbolu mahvetti"

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Golden State Warriors ve Stephen Curry'nin "oynamayı sevdiği basketbolu mahvettiğini" söyledi.



Shumpert, 'Bootleg Kev' isimli podcast'te Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors arasındaki geçmişteki rekabetin, ligin geleceği için ne kadar önem taşıdığını açıkladı:



"İki farklı tarzda oyun oynuyorduk. Aramızdaki bu küçük rekabette en çok şampiyonluğu kim kazanırsa, basketbolun o tarza doğru yöneleceğini biliyorduk.



Bunun çok anlam taşıdığını biliyorduk, çünkü çocuklar ya çaprazdan fadeaway atacaklardı, ya da orta sahadan şut atmanın problem olmadığını düşünmeye başlayacaklardı."



Shumpert ayrıca Curry'nin abartılı mesafelerden üçlük atması konusunda da konuşarak, başta bu duruma aldırış etmediğini, fakat Warriors yıldızı bu şutlarda isabet bulmaya başlayınca bunun kendisi için bir sorun haline geldiğini açıkladı:



"O adam bu şutları sokmaya başladığında, Tyronn Lue çizim tahtası elindeyken 'Artık savunma yapacak mısınız? Ne yapacağız? Artık bunları sokmasına şaşırıyor musunuz?' demişti. İşler o noktaya gelmişti.



Şimdi düşününce, basketbolu değiştirdiklerini söyleseler de, bana göre mahvettiler. Ama benim sevdiğim versiyonu mahvettiler."



