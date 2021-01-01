Shumpert: "Michael Jordan, G.O.A.T.'tur..."

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



LeBron'un eski takım arkadaşı Shumpert, "The Bootleg Kev" isimli podcast'te hiç bitmeyen ünlü tartışmaya değinerek, James'i övmesine rağmen Jordan'ın başka bir seviyede olduğunu iddia etti:



"Bron, adamımsın. Ama bunu sen de biliyorsun. Ben ve Bron bu konuda daha önce konuşmuştuk. Adam o tartışma içinde yer alıyor ve bildiğin Michael Jordan'la karşılaştırılıyor. Berber dükkanlarında onunla Mike arasında kimin en iyisi olduğuna dair gerçek hayatta tartışıyoruz. Bu duruma hiç kızmıyor."



Shumpert, LeBron ve Jordan'ın rekabet gücü hakkında da konuşarak, kendisinin LeBron olması durumunda, bu tartışmayı kesin olarak çözmek adına Jordan'ı bire bir kapışmaya davet edeceğini söyledi:



"Ben şahsen o olsaydım, 'Mike benimle bire bir oynamalı, bunu naklen yayınlayacağız' derdim.



İçten içe şuna inanıyorum, Mike o kadar rekabetçi biri ki, şu anda sırf Bron'la bire bir oynamak için emekliliğinden dönebilir bile."



