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Shumpert: "Keşke iki sezon daha devam etseymişiz"

Eski Cleveland Cavaliers guardı Iman Shumpert, 2015-16 sezonu NBA şampiyonluğunu kazanan Cavs takımının hızla dağılmasından yakındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Cleveland Cavaliers guardı Iman Shumpert, 2015-16 sezonu NBA şampiyonluğunu kazanan Cavs takımının hızla dağılmasından yakındı.

Shumpert, The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı röportajda "bir şampiyonluğu kazanmanın tek yolu, bir araya getirdiğiniz çocuklarda tutarlılık sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

2015-2017 yılları arasında Cavs'de Kyrie Irving ile oynayan Shumpert, ikilinin grubun daha uzun süre birlikte kalmış olması durumunda neler olabileceğini konuştuklarını söyledi:

"Ben ve Kyrie konuşmuştuk. O zamandan ve kendimiz için aldığımız doğru kararlardan konuştuk. Geriye bakıp 'Yaşayıp öğreniyorsun' diyorsunuz. Pişmanım diyemem, ama iyi bir gidişatımız vardı. Bazen biraz daha beklemiş olmayı diliyorsunuz. Ya da, bilirsiniz, ön ofisin sahipleri ve geri kalanı hepimize daha uzun süre dayanabilirlermiş."

"Ama ihtiyacımız olanı aldık. Yapmamız gereken şeyi yaptık. Sanırım herkes bundan memnun. Bu adamları gördüğünüzde, her zaman büyük gülümsemeler ve sarılmalar söz konusu oluyor. Bunun bir parçası olmak özeldi. Hepimiz çok, çok minnettarız. Sadece ne yapabileceğimizi görmek için, 'keşke iki yıl daha birlikte kalabilseydik' diyoruz."

Shumpert ayrıca, LeBron James 2014 yazında Cleveland'a dönmeyi seçtiğinde, Cavaliers çekirdeğinin çok hızlı bir şekilde bir araya geldiğini söyledi. Bunun da, kadrodaki bazı kişilerin "bu deneyimi takdir etmesine biraz engel olmuş olabileceğini" açıkladı.

Shump, Cavs'de 2016-17 sezonundan sonra herkesin "iki yıl daha" birlikte kalmayı dilediğini, ancak Kevin Durant'li Golden State Warriors'ı alt edebileceklerini kestiremediklerini söyledi.


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