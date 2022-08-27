Shota, transferi açıkladı: Pelkas

Hull City Teknik Direktörü Shota Arveladze, Coventry karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Takımının 3-2 kazandığı müsabaka sonrası transfer için konuşan Gürcü teknik adam, 72 saat içinde iki transfer geleceğini ve bunlardan birinin Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas olacağını söyledi. Shota, diğer transferin de bir hücum oyuncusu olduğunu belirtirken, gündemlerinde yer alan Halil Dervişoğlu'nun adını vermedi.



Shota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.



3. İSİM OLACAK



Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı.





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