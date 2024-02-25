Shota Arveladze: "Üfleyince penaltı oluyor!"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Shota Arveladze: 'Üfleyince penaltı oluyor!'
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25 Şubat 2024 18:37
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşmadaki hakem yönetimine tepki gösteren Shota, şu sözleri kullandı;

"Uffff... Çok zor. Her şeye VAR'a gidiliyor. En son önemli kararda VAR'a gitmiyor. Çok ilginç kararlar alınıyor. Yorum yapmak çok zor. Bu insanlar kaderimizi çok kolay belirliyor. Her şeye VAR'a gidiyorlar. Üflüyor adam öyle, buna penaltı veriliyor. Çok zor. Futbolcular için zor. Hocalar için zor. Bu kararlar nasıl böyle kolay veriliyor, çözemiyorum. Bağırmaya faul veriliyor. Kim daha fazla bağırırsa öyle karar veriliyor. Biz nasıl futbol oynayacağız ki!"

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