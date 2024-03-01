Shota Arveladze: 'Kendimi mutlu hissediyorum'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından konuştu.Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Gerçekten ilk dakikadan son dakikaya kadar organizasyonu bırakmadılar, disiplinli oynadılar. İyi pozisyonlara girdik. Burada pozisyon vermemek kolay iş değil. Defans, kaleci iyi tuttuk. Pozisyona girdik ve ilk golü attık. Sonuç bizi çok mutlu etti. Galatasaray'a karşı bundan önceki maçta oynayan oyuncular oynadı. Bazen kaç hafta önce oynanan eski maç olsa bile aklımda kalıyor O maç, bu maça yardımcı oldu. Yarı finale çıktık, gidip oynayacağız. Vaktimiz vardı, iki gün çalıştık bu defans taktiklerine. Yola devam ediyoruz. Bakalım ne olacak." dedi.Trabzonspor ile ilgili de konuşan Shota, "Trabzon'a ne zaman gitsem kendimi çok özel hissediyorum. Hoca olarak, taraftar olarak, turist olarak gitsem de kendimi mutlu hissediyorum. Ne varsa olsun. Hem kupa hem lig maçı için gideceğiz. Trabzon'a gidince, insanları görünce mutlu oluyorum. İnşallah o gün güzel olur." ifadelerini kullandı.Şota Arveladze, RAMS Park'ta müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Zor bir maç olduğunu belirten Şota, "Kaleye çok yakın olmak istemedik. Galatasaray'da hücum yönü iyi oyuncular var. Çok orta açıyorlar, bekleri aktif ve kanatları içeriye giriyor. Bu tarz takımlar, savunma oyuncularını çok zorluyor. Golümüz de erken geldi. Galatasaraylı oyuncular, golü erken atmak isterken acele etti ve hata yaptı. İkinci gol de güzel zamanda geldi. Sonrasında işim kolaylaştı çünkü 5'li savunmaya döndük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.Kupadaki hedeflerinden bahseden Şota, "Galatasaray'ı mağlup ettim. Şimdi Trabzonspor'u yenicem, sonra finalde kim gelirse onu yenicem. Sistem de öyle zaten. Bütün şampiyonları yenicem." diye konuştu.Bu tarz maçlarda oyuncuları motive etmeye gerek olmadığını belirten Şota, "Oyuncular, kendilerini hocasız motive ediyor. Seyircisiz maçlarda oyuncuyu motive olmak zor oluyor. Bu atmosferde oyuncuyu motive etmek daha kolay." şeklinde görüş belirtti.Şota, Emre Mor'un milli takıma alınma ihtimali ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:"Büyük turnuvalardan önce en az 3-4 hafta hazırlık olmalı. Emre Mor ise milli takımın teknik ekibi tarafından beğeniliyorsa alınır. Fiziksel olarak iyi olmayan bir Emre Mor'u almayabilirsin ama bence oyuncunun beğenilmeme şansı yok. Emre Mor'u okumak zor. Ne yapacağını tahmin edemezsiniz. Aynı Messi gibi. Milli takım hocaları ne düşünüyor bilmiyorum ama beğenilmeme şansı yok."