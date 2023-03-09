Shawn Kemp, silahlı saldırıya karıştı!

NBA'in eski yıldızlarından Shawn Kemp'in, Washington eyaletinin Tacoma şehrinde bir arabadan ateş açma olayına karıştıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Shawn Kemp, silahlı saldırıya karıştı!
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09 Mart 2023 13:04
NBA'in eski yıldızlarından Shawn Kemp'in, Washington eyaletinin Tacoma şehrinde bir arabadan ateş açma olayına karıştıktan sonra tutuklandığı bildirildi.

Eski Seattle Supersonics yıldızı Kemp'in, Pierce İlçe Polisi'ne göre, Tacoma'da bir arabalı saldırı olayına karıştıktan sonra Çarşamba akşamı tutuklandığı kaydedildi.

Tacoma Polis Departmanına göre, Tacoma Alışveriş Merkezi yakınlarındaki bir otoparkta iki sürücü arasında saat 14.00 sıralarında çatışmaya yol açan bir tartışma meydana geldi.

Kemp'in tutuklandığı ve üzerinden silah çıktığı, diğer sürücünün ise kaçmayı başardığı kaydedildi. Yetkililer ayrıca olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

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