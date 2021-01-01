Shaq'tan Simmons'a ağır eleştiri!: "O kadar da iyi değilsin!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Phildelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın takas talebi sonrası bazı ağır eleştirilerde bulundu.



Shaq, o sırada hala 76ers kadrosunda olsa bile takımın antrenman kampına katılmayı planlamadığını söylediği bildirilen Simmons hakkında konuştu.



Eski Los Angeles Lakers süperstarı, kendi podcasti "The Big Podcast with Shaq"te Simmons'ın "o kadar da iyi olmadığını" söyledi:



"Şunu söyleme hakkına sahip olduğumu düşünüyorum; Ben Simmons, o kadar da iyi değilsin. Bu ligde iyi bir oyuncu mu yoksa büyük bir oyuncu mu olmak istiyorsun? Büyük oyuncu değilsin. Ama bir sonraki seviyeye atlamak istiyorsan, büyük oyuncu olmalısın. Ve büyük oyuncu olmak için de oyunun üzerinde çalışmalısın.



Instagram'ına Ferrari'nle veya takıldığın aktrislerle fotoğraflarını koymayı bırak artık. Philadelphia, Boston, L.A. ya da Miami gibi mavi yakalı şehirlerde, insanlar bunları s***ne takmaz. Onlar çalışmanı ve sahada elinden geleni vermeni isterler.



O playoff serisinin 6. maçında ben de vardım ve adam çembere bakmıyordu bile. Ve bir oyuncu olarak şunu biliyorum ki, yaptığım ilk iş bir oyuncunun gözlerine bakmaktır. Adam sahada resmen korkuyordu. Oynamaktan değil, faul almaktan ve serbest atışları kaçırmaktan. Bunları geride bırak artık."



