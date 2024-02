Efsanevi NBA oyuncusu Shaquille O'Neal, "Eğer süpertakımlar kabul görseydi" geçmişte Chicago Bulls'ta Michael Jordan'a katılmış olacağını söyledi.



O'Neal, ligde oynadığı dönemde bir süpertakım kurmanın kabul görmüş olması durumunda, Jordan'la birlikte oynamak için Bulls'la sözleşme imzalayabileceğini belirtti.



The Big Podcast with Shaq'in son bölümünde O'Neal, ligin kendi dönemine kıyasla ne kadar farklı olduğunu şu sözlerle anlattı:



"Bunun kabul göreceğini bilseydik, muhtemelen çoğumuz takım değiştirirdi. Ben de Chicago'ya giderdim. Ya da Spurs'te oynardım. Belki de şampiyonluğa çok yakın olan Utah gibi bir takımda bile oynayabilirdim."



51 yaşındaki eski yıldız, kendi zihniyetinin ve o dönemde yaygın olan düşüncenin, takımda kalarak ve kazanmanın bir yolunu bulmak üzerine olduğunu açıkladı:



"Biz her zaman 'Hayır, asıl adam sensin. Bu işi çözmen lazım. Yönetime takas yapmaları gerektiğini falan söylemen gerekiyor. Ayrılamazsın' şeklinde düşünürdük. Ve sanırım Kevin Durant bunu böyle şeyler kabul görmeden önce yapmıştı. Artık öyle görülmüyor ama.



Millet rahatça 'Şuraya gitmek istiyorum' ya da 'Sen de o takımdasın, beraber oynayalım' diyebiliyor. Dediğim gibi, benim zamanımda da kabul görmüş olsa, gider Mike'la oynardım."



O'Neal geçmişte eğer bir süpertakımda oynamak isterse katılabileceği takımların Bulls veya San Antonio Spurs olduğunu dile getirmişti.





