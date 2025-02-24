NBA efsanesi Shaquille O'Neal, günümüz oyuncularından hangilerinin onun döneminde de başarılı olabileceği konusunda görüşlerini paylaştı.



Sunduğu 'BIG Podcast' programında konuşan O'Neal'a göre, bu liste oldukça kısaydı:



"Bunu sürekli düşünüyorum. Anthony Edwards büyük ve güçlü bir oyuncu. LeBron tabii ki, o zaten o dönemde de oynadı. Kevin Durant de bizim dönemimizde oynadı ama liste bu kadar."



Lige giriş yaptığı 2020 NBA Draftı'ndan beri yükselişte olan ve ligin en patlayıcı süperstarları arasında yer alan Edwards, bu sezon çıktığı 56 maçta ortalama 27.7 sayı, 5.9 ribaund ve 4.5 asist üretti.



Dört NBA şampiyonluğu, üç Final MVP'si ve 15 All-Star seçimi bulunan O'Neal da kariyeri boyunca oldukça başarılıydı. 23.7 sayı, 10.9 ribaund ve 2.3 blok ortalamalarıyla oynayan Shaq, dominant uzun oyuncuların, fiziksel mücadelenin ve sert iç savunmanın ön planda olduğu bir dönemde ligin en baskın figürlerinden biri oldu.



