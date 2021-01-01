Shaq'a göre, Kobe'nin heykeli nasıl olmalı?

Los Angeles Lakers efsanesi Shaquille O'Neal, Kobe Bryant'ın ileride yapılabilecek heykelinin nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir verdi.



O'Neal kısa süre önce 'Real 92.3 LA' podcastinde bir röportaj yaptı ve Bryant'ın heykelinin hangi ikonik anından alınabileceği hakkında şunları söyledi:



"Yani, öyle çok fazla anı var. Şu hareketi (yumruğunu göstererek) en çok yaptıklarından biriydi. Belki fadeaway şut atarken de olabilir. Çünkü son saniyede isabet bulduğu şutlarından biri muhtemelen bir fadeaway olurdu. Belki Phoenix'te o şutu soktuğundan sonraki pozu olabilir."



Kobe'nin bu hareketi, Lakers'ın 2006'da Suns'a karşı oynadığı playoff serisinde görülmüştü. Serinin 4. maçının uzatma periyodunda Lakers'ın bir sayı geride olduğu son saniyelerde, Kobe maçı kazandıran iki sayılık isabeti bulmuş ve skoru 99-98'e getirerek, ekibinin seride 3-1 öne geçmesini sağlamıştı. Lakin Suns bu seride geri dönerek 4-3 galip gelen taraf olmuştu:



