Shakhtar - Celtic maçında kazanan yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Celtic 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Shakhtar - Celtic maçında kazanan yok
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14 Eylül 2022 21:43
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ve Celtic karşı karşıya geldi. F Grubu'nun ikinci haftasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Celtic, Artem Bondarenko'nun 10. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Shakhtar Donetsk bu gole 29. dakikada Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 4, Celtic 1 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, Real Madrid deplasmanına konuk olacak. Celtic, Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak.

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