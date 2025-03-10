Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, normal sezon MVP'si yarışındaki konumu hakkında konuştu.



Gilgeous-Alexander, NBA'de MVP yarışındaki en güçlü adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Thunder, geçtiğimiz akşam Nikola Jokic'in takımı Denver Nuggets'ı Ball Arena'da 127-103 mağlup etti.



Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gilgeous-Alexander'a MVP yarışıyla ilgili düşünceleri soruldu.



"Hiç düşünmedim ama sanırım konuşulacak bir şey," diyen Gilgeous-Alexander, "Bu bir eğlence, sporun bir parçası. Bu tartışmalarda adımın geçmesi bir onur. Böyle anılmak güzel," ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:



"Galibiyet almak. Benim için en önemlisi bu. MVP'ler, All-Star'lar, hepsi çok güzel başarılar fakat eğer kazanmazsanız hiçbirinin önemi yok ve dayanak noktam da budur. Bu geceki sonuçtan memnunum çünkü kazandık."



26 yaşındaki yıldız, Nuggets karşısında 40 sayı (15/32 saha içi isabet), 8 ribaund, 5 asist ve 3 blokluk performans sergiledi. Özellikle son çeyrekte 4'te 4 şut isabetiyle 9 sayı kaydederek Thunder'ın maçı domine etmesini sağladı.



Thunder ise, bu galibiyetle sezon genelinde 53-11'lik dereceye ulaştı.



