ŞEYMA SUBAŞI INSTAGRAM HESABI!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Seina, yaklaşık 15 gün önce yurtdışından Türkiye'ye gelmiş ve koronavirüs sebebiyle ilan edilen "14 gün karantinada kalma" kuralına uymamıştı.Çift, bunun üzerine büyük tepki görmüş ve ikili Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde testten geçirilip '14 gün karantina' şartıyla evlerine gönderilmişti. Evde vakit geçiren sevgililer sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.Subaşı son olarak karantinada olmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı diyip kendimizi dışarıya atmayalım. 2 hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu akşam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum...