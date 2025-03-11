Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya!

Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya!
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11 Mart 2025 21:31
Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde bronz madalya elde etti.

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Osijek kentindeki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tabanca solo kategorisi bronz madalya maçında Ukraynalı Olena Kostevych ile karşılaştı.

Müsabakayı 15-11 kazanan Şevval İlayda, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dördüncü madalyası

Milli atıcı, böylece Hırvatistan'daki şampiyonada 4. madalyasını kazandı. 25 yaşındaki olimpiyat ikincisi Şevval İlayda Tarhan, 2 altın ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı.

Şevval İlayda, 10 metre havalı tabancada hem kadınlar hem de Yusuf Dikeç ile karışık takımda altın madalya almıştı.

Milli sporcu ayrıca Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı ile takım halinde bronz madalyanın sahibi olmuştu.

 
 
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