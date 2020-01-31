Sevilla'ya Mirandes şoku! Elendiler...

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda ikinci lig takımı Mirandes ile Sevilla karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Anduva'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Mirandes, 3-1 kazandı.Mirandes, 7. dakikada Matheus Aias ile öne geçti. Aias, 30. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının sonucunu belirledi.Sevila Teknik Direktörü Lopetegui, ikinci yarının başında 3 değişiklik birden yaptı ve Banega, Kounde ve Haddadi'nin yerine Ocampos, Jordan ve Ennesyri'yi oyuna dahil etti.Sevilla'nın tüm çabalarına karşın Mirandes, 54. dakikada penaltı kazandı ancak Pena, bu penaltıyı değerlendiremedi. 85. dakikada Alvaro Rey, Mirandes'in 3. golünü attı.Nolito, 90. dakikada Sevilla'nın maçtaki tek golünü attı ve skoru belirledi.Bu sonucun ardından Mirandes, Kral Kupası'nda çeyrek finale kalan son takım oldu.