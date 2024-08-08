Sevilla'ya transfer olmadı, 11'e göz kırpıyor!

Sevilla'dan resmi teklif alan ve yönetim tarafından 'kal' denilen İrfan Can Kahveci, performansını daha da yukarı çekip Fenerbahçe'de ilk 11'de yer almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sevilla'ya transfer olmadı, 11'e göz kırpıyor!
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08 Ağustos 2024 09:04
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 18 gol, 12 asist ile kariyer dönemini yaşayan İrfan Can Kahveci, yeni sezona da çok iyi başladı.

Lille karşısında oyuna ikinci yarıda giren 29 yaşındaki oyuncu, kritik anda harika bir frikik golüyle fileleri sarsmıştı.

Sevilla'dan resmi teklif alan ve yönetim tarafından 'kal' denilen deneyimli futbolcu, performansını daha da yukarı çekip sarı lacivertli ekipte ilk 11'de yer almak istiyor.



MOURINHO'NUN PLANI

Teknik direktör Mourinho'nun zaman zaman 8 numara olarak da görev vereceği milli oyuncu, sağ kanatta Dusan Tadic ile bir rekabete girecek.  

 
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