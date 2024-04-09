Sevilla'nın hedefi Spinazzola!

La Liga ekibi Sevilla, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Romalı futbolcu Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sevilla'nın hedefi Spinazzola!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 20:51
La Liga ekibi Sevilla, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda İspanyol kulübü, gözünü transfere çevirdi. 

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla, Roma'da forma giyen İtalyan sol bek Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak istiyor. 

İspanyol devinin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Spinazzola için yakın zamanda resmi temasa geçeceği belirtildi. 

Haberin devamında, 31 yaşındaki futbolcunun da kariyerine farklı bir ligde devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Roma ile 29 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery