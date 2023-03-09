Sevilla - Fenerbahçe maçı iddaa oranları

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşı karşıya gelecek. 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı eleyen Fenerbahçe, bu başarısını tekrarlamak için mücadele edecek. İspanya'daki ilk maç saat 23.00'te EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da Sevilla - Fenerbahçe maçına oynayanlar %7 ekstra kazanacak.
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Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Eksikler
Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.
Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia
Sevilla
Bono; Nianzou, Fernando, Gudelj; Navas, Jordan, Suso, Acuna; Rakitic, Ocampos; En Nesyri
Avrupa kupalarında 253. maç
İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.
Kupa 2'de 135. maç
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.
Yüksek riskli maç ilan edildi
Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.
Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.
Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta içi de temsilcilerimizim maçlarında %7 ekstra kazanacak. Yine sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapılabilecek.
BU MAÇTA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DA, TIKLAYIN
Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Eksikler
Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.
Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia
Sevilla
Bono; Nianzou, Fernando, Gudelj; Navas, Jordan, Suso, Acuna; Rakitic, Ocampos; En Nesyri
Avrupa kupalarında 253. maç
İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.
Kupa 2'de 135. maç
Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.
Yüksek riskli maç ilan edildi
Yaklaşık 3 bin sarı-lacivertli taraftarın geleceğini tahmin eden İspanya devletine bağlı Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Toleransızlık Komisyonu, Sevilla-Fenerbahçe maçını yüksek riskli ilan etti.
Sevilla'nın bu sezon PSV Eindhoven ve Glasgow Rangers'a karşı evinde oynadığı maçlarda taraftar olayları çıkmıştı.
Türk takımlarının bu zamana kadar Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynadığı maçlarda Sevilla'ya karşı galibiyeti bulunmazken, burada oynanan 5 karşılaşmada İspanyol takımının 4 galibiyet, 1 beraberliği bulunuyor.
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