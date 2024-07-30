Sevilla'da Marcao çıkmazı!

Sevilla, Marcao ile yollarını ayırmak istiyor. Brezilyalı stoper için sözleşme fesih olasılığı gündeme gelse de Sevilla'nın fiziksel durumu nedeniyle Marcao'nun kontratını feshetme şansı bulunmuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sevilla'da Marcao çıkmazı!
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30 Temmuz 2024 18:44
Sevilla, transferinden bu yana sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşılayamayan Marcao ile yollarını ayırmak istiyor.

Brezilyalı stoper için sözleşme fesih olasılığı gündeme gelse de Sevilla'nın Marcao konusunda böyle bir şansı bulunmuyor.

İspanyol ekibi, daha önce Joris Gnagnon'un sözleşmesini disiplin cezaları ve Fransız oyuncunun aşırı kiloları nedeniyle feshetmişti. MuchoDeporte'de yer alan habere göre, Marcao'nun ise böyle bir durumunun olmadığı, Brezilyalı stoperin sezon öncesi çalışmalara iyi durumda geldiği ve kilo sorunu olmadığı belirtildi. Sevilla'nın bu nedenle Marcao'nun fiziksel durumunu gerekçe göstererek Brezilyalı futbolcunun kontratını feshetme şansı olmadığı kaydedildi.

SEVILLA PERFORMANSI

Sevilla, Marcao'yu 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, geçen iki sezonda Sevilla'da 21 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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