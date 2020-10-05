Sevilla, AZ Alkmaar'dan Idrissi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Hollanda Ligi takımlarından AZ Alkmaar'dan Idrissi'yi kadrosuna kattı.



24 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sevilla, bu transfer için kasasından 12 milyon euro bonservis bedeli çıkartacak.



Sevilla'ya transferi hakkında konuşan Idrissi, "Harika bir deneyim yaşamak için dünyanın sayılı kulüplerinden biri olan Sevilla'ya geldim. Transfer sürecindeki tavrı için patron Monchi'ye teşekkür ederim" dedi.



